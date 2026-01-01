"Белые ночи" концерт оркестра Павла Опаровского

Летним вечером город окутан особенным чарующим светом Белых ночей. Оркестр Павла Опаровского приглашает вас на концерт симфонической музыки в старинный особняк Шрёдера. В этот замечательный вечер прозвучат шедевры классической музыки, вдохновленные таинственной атмосферой северной столицы. Музыка станет продолжением городского пейзажа, отразив его уникальное обаяние.
На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов:
Музыку исполнит Фестивальный симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Павла Опаровского. Концерт пройдет в два отделения с одним антрактом.
Продюсер: Анастасия Козельская