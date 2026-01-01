Киноафиша "Белые ночи" концерт оркестра Павла Опаровского

Возраст 12+

О концерте

Концерт симфонической музыки в особняке Шрёдера

Летним вечером город окутан особенным чарующим светом Белых ночей. Оркестр Павла Опаровского приглашает вас на концерт симфонической музыки в старинный особняк Шрёдера. В этот замечательный вечер прозвучат шедевры классической музыки, вдохновленные таинственной атмосферой северной столицы. Музыка станет продолжением городского пейзажа, отразив его уникальное обаяние.

Солисты вечера

На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов:

  • Антон Самсонов (фортепиано)
  • Татьяна Светлова (скрипка)
  • Дарья Козлова (скрипка)
  • Виктор Николаев (фортепиано)
  • Мария Шестакова (скрипка)
  • Эвелина Крицкая (контральто)

Фестиваль и оркестр

Музыку исполнит Фестивальный симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Павла Опаровского. Концерт пройдет в два отделения с одним антрактом.

Продюсер: Анастасия Козельская

Июнь
22 июня понедельник
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 600 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге
