"Белые ночи" концерт оркестра Павла Опаровского

Концерт симфонической музыки в особняке Шрёдера

Летним вечером город окутан особенным чарующим светом Белых ночей. Оркестр Павла Опаровского приглашает вас на концерт симфонической музыки в старинный особняк Шрёдера. В этот замечательный вечер прозвучат шедевры классической музыки, вдохновленные таинственной атмосферой северной столицы. Музыка станет продолжением городского пейзажа, отразив его уникальное обаяние.

Солисты вечера

На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов:

Антон Самсонов (фортепиано)

Татьяна Светлова (скрипка)

Дарья Козлова (скрипка)

Виктор Николаев (фортепиано)

Мария Шестакова (скрипка)

Эвелина Крицкая (контральто)

Фестиваль и оркестр

Музыку исполнит Фестивальный симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Павла Опаровского. Концерт пройдет в два отделения с одним антрактом.

Продюсер: Анастасия Козельская