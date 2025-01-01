Спектакль Белые флаги

Спектакль-притча в Молодежном театре на Фонтанке

Спектакль-притча «Белые флаги» представляет собой уникальное сочетание глубоких философских размышлений о справедливости, законе, свободе и ответственности с искрометным грузинским юмором. Драматургия от Гиулы Думбадзе, написанная более 40 лет назад, остается актуальной и по сей день, затрагивая самые основы человеческой природы.

Сюжет

В центре повествования — десять обитателей десятой камеры пятого блока Ортачальского дома заключения, ожидающих своего суда. Каждый из них сталкивается с неотвратимыми вопросами: что их ждет? Тюремный срок, помилование, оправдание или смертная казнь? Десять судеб, десять историй, десять миров — и самый страшный суд, суд совести, от которого не уйдет никто.

Интересные факты

Изначально написанная как дань проблемам общества, эта история находит отклик в современности. Каждый персонаж наделен своей уникальной судьбой, что позволяет зрителям задуматься о моральных дилеммах и личной ответственности. Спектакль побуждает зрителя не только сопереживать героям, но и глубже размышлять о собственных выборах и последствиях.

Приглашаем вас!

Не упустите шанс увидеть «Белые флаги» в исполнении талантливой труппы Молодежного театра на Фонтанке. Этот спектакль обещает стать незабываемым событием для всех ценителей театрального искусства!