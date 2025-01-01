Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Белые флаги
Киноафиша Белые флаги

Спектакль Белые флаги

16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль-притча в Молодежном театре на Фонтанке

Спектакль-притча «Белые флаги» представляет собой уникальное сочетание глубоких философских размышлений о справедливости, законе, свободе и ответственности с искрометным грузинским юмором. Драматургия от Гиулы Думбадзе, написанная более 40 лет назад, остается актуальной и по сей день, затрагивая самые основы человеческой природы.

Сюжет

В центре повествования — десять обитателей десятой камеры пятого блока Ортачальского дома заключения, ожидающих своего суда. Каждый из них сталкивается с неотвратимыми вопросами: что их ждет? Тюремный срок, помилование, оправдание или смертная казнь? Десять судеб, десять историй, десять миров — и самый страшный суд, суд совести, от которого не уйдет никто.

Интересные факты

Изначально написанная как дань проблемам общества, эта история находит отклик в современности. Каждый персонаж наделен своей уникальной судьбой, что позволяет зрителям задуматься о моральных дилеммах и личной ответственности. Спектакль побуждает зрителя не только сопереживать героям, но и глубже размышлять о собственных выборах и последствиях.

Приглашаем вас!

Не упустите шанс увидеть «Белые флаги» в исполнении талантливой труппы Молодежного театра на Фонтанке. Этот спектакль обещает стать незабываемым событием для всех ценителей театрального искусства!

Режиссер
Илья Божко
В ролях
Олег Бычков
Вячеслав Викторов
Александр Шведов
Анатолий Рычагов
Александр Сластин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
18:00 от 800 ₽

Фотографии

Белые флаги Белые флаги Белые флаги Белые флаги Белые флаги

В ближайшие дни

Квест «Сухой закон»
18+
Иммерсивный
Квест «Сухой закон»
1 ноября в 16:00 «Взаперти» на Марата
от 6000 ₽
Квест «Алиса в Стране Чудес»
6+
Иммерсивный
Квест «Алиса в Стране Чудес»
23 сентября в 13:05 «Взаперти» в Соляном
от 5600 ₽
Квест «Ограбление Казино»
12+
Иммерсивный
Квест «Ограбление Казино»
6 ноября в 22:30 «Взаперти» на Гороховой
от 7600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше