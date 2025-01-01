Меню
BelSuono. Магия трех роялей
BelSuono. Магия трех роялей

6+
Фортепианное шоу Bel Suono

Фортепианное шоу Bel Suono (итальянский перевод «прекрасный звук») представляет собой уникальное трио пианистов-виртуозов: Кирилла Гущина, Антона Мосенкова и Никиту Хабина. Все они являются выпускниками Консерватории имени П. И. Чайковского и многократными победителями престижных международных конкурсов.

Уникальный жанр классического кроссовера

Bel Suono выделяется как единственное фортепианное трио в мире, выступающее в прогрессивном жанре классического кроссовера. Коллектив предлагает зрителям оригинальный микс современных технологий и лучших образцов классической и современной музыки. В репертуаре трио можно найти не только мировые хиты, но и новые произведения, написанные специально для проекта солистами трио.

Достижения и признание

На протяжении 14 лет существования трио Bel Suono выпустило 6 альбомов и покорило такие заметные площадки, как Crocus City Hall и Кремль. Коллектив достиг признания не только в России, но и в Европе и Азии, получив авторитет среди любителей классической и современной музыки.

Не пропустите возможность услышать великолепное исполнение от трио Bel Suono и погрузиться в мир изысканного звучания и впечатляющего мастерства!

