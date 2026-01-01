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Белоснежка
Киноафиша Белоснежка

Спектакль Белоснежка

Постановка
Мариинский-2 0+
Режиссер Алла Чепинога
Возраст 0+

О спектакле

Приключения в Средневековье

Зрителей ждёт увлекательное путешествие в эпоху Средневековья. Спектакль расскажет о скромной Белоснежке, храбром Молодом вожде и злой Королеве, которая без устали интересуется у волшебного зеркала, кто же из них прекраснее.

Персонажи и их тайны

В центре истории — мудрые гномы, обладающие тайными знаниями, которые помогут героям преодолеть трудности. Вместе они научатся, что отзывчивость и доброта могут примирить даже самых разных персонажей.

Музыка, наполняющая спектакль

Спектакль пронизан светлой музыкой Эдуарда Колмановского, которая создаёт атмосферу волшебства и захватывает внимание зрителей. Музыкальное сопровождение станет залогом эмоционального погружения в мир сказки.

Уроки для маленьких зрителей

Этот спектакль не только развлекает, но и учит детей важным жизненным урокам. Доброта и отзывчивость — это те качества, которые помогут преодолевать преграды и находить общий язык с окружающими.

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль, который подарит вам и вашим детям незабываемые впечатления и важные уроки!

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