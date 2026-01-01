Оповещения от Киноафиши
Белоснежка
Спектакль Белоснежка

Постановка
Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина 0+
Продолжительность 110 минут
Возраст 0+

О спектакле

Балет «Белоснежка» — классика на сцене Нижегородского театра оперы и балета

Балет «Белоснежка» в двух действиях основан на известной сказке братьев Гримм. В центре сюжета — история прекрасной принцессы, которую злая мачеха пытается погубить. Однако Белоснежке на помощь приходят лесные звери и гномы, готовые защитить её от злых планов Королевы.

Уникальная постановка

Организатором спектакля выступает заслуженный деятель искусств республики Коми Борис Мягков, который славится своими запоминающимися постановками. Художник-постановщик — Алла Шаманина, член Союза театральных деятелей России, обеспечивающая яркое визуальное оформление спектакля. Дирижёр — Роман Демидов.

Музыкальное сопровождение

Балет написан известным советским композитором Карэном Хачатуряном в 1986 году. Музыка Хачатуряна отличается вдохновляющей мелодичностью и глубиной, что делает балет особенно притягательным для зрителей.

Что ждать от спектакля?

Это уникальная возможность увидеть классическую сказку в балетной интерпретации. «Белоснежка» увлечёт как любителей балета, так и семьи с детьми, благодаря своей затрагивающей истории о дружбе, любви и преодолении зла.

Фотографии

Белоснежка Белоснежка Белоснежка Белоснежка Белоснежка Белоснежка Белоснежка
