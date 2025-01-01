Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Белоснежка. История одного убийства
Билеты от 1800₽
Киноафиша Белоснежка. История одного убийства

Спектакль Белоснежка. История одного убийства

18+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Детектив в стиле нуара

Приготовьтесь к захватывающему расследованию, вдохновленному сказкой Братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов».

История глазами Злой Королевы

На этот раз сказка раскрывается с необычного ракурса. Главной героиней становится Злая Королева — жестокая, обаятельная, страстная и порой безумная. Очнувшись в мрачной комнате, она обнаруживает лишь стол и семь улик.

Тайны прошлого

Вместе с Королевой вы отправитесь по следу событий, восстанавливая цепочку загадочного убийства, о котором шепчутся уже сотни лет.

А как было на самом деле?

Вы видели тот мультфильм, верно? Но задавались ли вы вопросом: насколько правдив был рассказ старика Диснея? Теперь у вас есть шанс узнать другую сторону истории.

Режиссер
Александр Мишунин
В ролях
Мария Кузнецова
Арина Федосенко
Софья Максимча
Михаил Морозов
Роман Запарин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:00 от 1800 ₽
14 августа
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:00 от 1800 ₽
21 августа
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Женщины Есенина
16+
Драма
Женщины Есенина
8 сентября в 19:00 Театр им. Вахтангова
от 3000 ₽
Айболит и все, все, все!
0+
Детский Иммерсивный
Айболит и все, все, все!
31 августа в 18:00 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Причал
16+
Драма
Причал
9 сентября в 19:00 Театр на Таганке. Сцена на Факельном
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше