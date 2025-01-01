Спектакль Белоснежка. История одного убийства

Приготовьтесь к захватывающему расследованию, вдохновленному сказкой Братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов».
На этот раз сказка раскрывается с необычного ракурса. Главной героиней становится Злая Королева — жестокая, обаятельная, страстная и порой безумная. Очнувшись в мрачной комнате, она обнаруживает лишь стол и семь улик.
Вместе с Королевой вы отправитесь по следу событий, восстанавливая цепочку загадочного убийства, о котором шепчутся уже сотни лет.
Вы видели тот мультфильм, верно? Но задавались ли вы вопросом: насколько правдив был рассказ старика Диснея? Теперь у вас есть шанс узнать другую сторону истории.