Спектакль Белоснежка и семь гномов

Этот спектакль — настоящий волшебный мир, где оживают не только персонажи, но и декорации. В начале сцены — чистый лист, но с магией акварельных красок он превращается в яркие и живописные полотна. Работу театрального художника Евгении Абрамовой можно увидеть прямо на глазах у зрителей.
История о юной принцессе Белоснежке разворачивается на фоне этих чудесных изменений. Под руководством Сказочника дети будут путешествовать вместе с главной героиней через приключения, преодолевая препятствия, встречая забавных и ярких персонажей.
Персонажи спектакля
Взаимодействие с детьми
Юные зрители не просто наблюдают за развитием событий, они становятся частью истории. Дети будут не только сочувствовать героине, но и активно помогать ей преодолевать трудности, спасать её от злой Ведьмы, а также помогать обрести свободу и настоящую любовь.
Особенности спектакля
В этом спектакле оживают не только герои, но и сами декорации, что делает его ещё более увлекательным для детей.