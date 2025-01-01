Меню
Белоснежка и семь гномов
Киноафиша Белоснежка и семь гномов

Спектакль Белоснежка и семь гномов

Постановка
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева 0+
Режиссер Семен Спесивцев
Продолжительность 1 час 5 минут
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Музыкальная сказка-раскраска

Этот спектакль — настоящий волшебный мир, где оживают не только персонажи, но и декорации. В начале сцены — чистый лист, но с магией акварельных красок он превращается в яркие и живописные полотна. Работу театрального художника Евгении Абрамовой можно увидеть прямо на глазах у зрителей.

История о юной принцессе Белоснежке разворачивается на фоне этих чудесных изменений. Под руководством Сказочника дети будут путешествовать вместе с главной героиней через приключения, преодолевая препятствия, встречая забавных и ярких персонажей.

Персонажи спектакля

  • Коварная Ведьма — непревзойденно злая и хитрая, вызывает волну переживаний.
  • Любящий, но слабохарактерный Король — его эмоции играют важную роль в развитии событий.
  • Красавец-Принц, страдающий от любви и несчастья.
  • Говорящее Зеркало, чьи мудрые слова помогут Белоснежке.
  • Дуэт Повара и Егеря — комичные персонажи, чьи взаимодействия будут вызывать смех.
  • Семь гномов — неповторимые и смешные, они становятся верными союзниками Белоснежки в её борьбе за счастье.

Взаимодействие с детьми
Юные зрители не просто наблюдают за развитием событий, они становятся частью истории. Дети будут не только сочувствовать героине, но и активно помогать ей преодолевать трудности, спасать её от злой Ведьмы, а также помогать обрести свободу и настоящую любовь.

Особенности спектакля
В этом спектакле оживают не только герои, но и сами декорации, что делает его ещё более увлекательным для детей.

19 октября
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева Москва, Руставели, 19
14:00 от 700 ₽

