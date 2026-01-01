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Белоснежка и семь гномов
Киноафиша Белоснежка и семь гномов

Спектакль Белоснежка и семь гномов

6+
Режиссер Ирина Шемякина
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О спектакле

Музыкальная сказка для детей

История про Белоснежку имеет долгую историю, её пересказывали сказочники и поэты разных стран. Петербургский композитор Сергей Плешак и поэт Николай Голь создали свою музыкальную версию этой волшебной сказки для театра «Образ», которая стала любимой для многих зрителей. Спектакль привлекает своей теплотой, добротой героев и яркими музыкальными номерами.

Герои сказки
В этой версии «Белоснежки» коварная Королева, искренняя Белоснежка, романтичный Принц и забавные гномы, носящие имена ноток, составляют дружную команду, которая учит детей любви, справедливости и радости. Этот мюзикл — о доброте, умении смеяться и ценности настоящей дружбы.

Театральная команда

  • Либретто: Николай Голь
  • Хореограф-постановщик: Ирина Шемякина
  • Хореограф: Мария Новикова
  • Художник по костюмам: Варвара Евчук
  • Хормейстеры: Вероника Сиротина, Елена Коватева, Ирина Шишкина
  • Продюсер: Александр Забурдаев
  • Художественный руководитель: Инга Дедеян
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