Музыкальная сказка для детей

История про Белоснежку имеет долгую историю, её пересказывали сказочники и поэты разных стран. Петербургский композитор Сергей Плешак и поэт Николай Голь создали свою музыкальную версию этой волшебной сказки для театра «Образ», которая стала любимой для многих зрителей. Спектакль привлекает своей теплотой, добротой героев и яркими музыкальными номерами.

Герои сказки

В этой версии «Белоснежки» коварная Королева, искренняя Белоснежка, романтичный Принц и забавные гномы, носящие имена ноток, составляют дружную команду, которая учит детей любви, справедливости и радости. Этот мюзикл — о доброте, умении смеяться и ценности настоящей дружбы.

Театральная команда