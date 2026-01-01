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Белоснежка и семь гномов
Билеты от 700₽
Киноафиша Белоснежка и семь гномов

Спектакль Белоснежка и семь гномов

Мир волшебства и красоты, воссозданный по знаменитой сказке братьев Гримм 6+
Режиссер Анатолий Емельянов
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О спектакле

Спектакль театра «Корона русского балета» под руководством Анатолия Емельянова представляет собой романтическую историю, которая напоминает нам о том, что у каждого из нас есть свой ангел-хранитель, дарующий веру и надежду. Балет "Белоснежка и семь гномов" переносит зрителей в мир волшебства и красоты, основанный на знаменитой сказке братьев Гримм.

Эта история о прекрасной девушке, чьи голубые глаза, алые губы и белоснежное лицо завораживают уже более двух веков, будет воплощена на сцене в виде балетной постановки. Юные зрители смогут встретиться с любимыми сказочными героями, которые, как оказывается, умеют общаться без слов и виртуозно танцевать. Балет, несмотря на отсутствие слов, передает сюжет и эмоции через выразительный язык тела танцоров, делая его доступным и понятным даже для самых маленьких зрителей.

Премьера балета "Белоснежка и семь гномов" на музыку Богдана Павловского прошла в Барселоне в 2013 году и имела огромный успех. С тех пор спектакль продолжает радовать зрителей по всему миру. Яркие костюмы, мастерская хореография и использование музыкальной фонограммы превращают посещение этого балета в незабываемое событие, которое обязательно останется в памяти и сердце каждого, кто увидит эту сказочную постановку.

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Февраль
20 февраля суббота
12:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

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