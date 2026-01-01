Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Белоснежка и семь гномов
Билеты от 500₽
Киноафиша Белоснежка и семь гномов

Спектакль Белоснежка и семь гномов

Постановка
Театр иллюзии 0+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О спектакле

Театральная лаборатория талантов представляет спектакль для детей «Белоснежка и семь гномов»

1 июня, в Международный день защиты детей, Театральная лаборатория талантов Московского театра иллюзии порадует зрителей отчетным спектаклем по мотивам знаменитой сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов». Эта история о принцессе, злой мачехе и добрых гномах оживет на сцене театра в новой динамичной интерпретации.

Яркие постановочные решения

Спектакль будет отличаться эффектными декорациями и яркими костюмами, которые создадут незабываемую атмосферу волшебства. Оригинальное музыкальное сопровождение и современные сценические решения добавят спектаклю уникальности и захватывающего ритма.

Увлекательные приключения

Зрители вместе с юными актерами отправятся в волшебный лес, полный невероятных приключений и удивительных встреч с героями сказки. Этот спектакль станет прекрасным напоминанием о том, что добро всегда побеждает зло, и подарит всем незабываемые эмоции в этот особенный день.

Купить билет на спектакль Белоснежка и семь гномов

Помощь с билетами
Июнь
1 июня понедельник
18:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 500 ₽

В ближайшие дни

Маяковка+Бутусовцы. Итоги
16+
Премьера Драма

Маяковка+Бутусовцы. Итоги

27 мая в 18:00 Театр им. Маяковского
от 2500 ₽
С кем поведешься...
16+
Комедия

С кем поведешься...

27 мая в 19:00 Театриум на Серпуховке
от 5000 ₽
Джу и лунный Дракон
6+
Детский Кукольный

Джу и лунный Дракон

28 июня в 11:00 Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше