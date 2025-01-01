Спектакль Белоснежка и семь гномов

Друзья! Скоро Новый год, а это значит, что волшебство возвращается! Ваш любимый театр «Сезам» снова открывает свои двери для всех любителей сказок.
На сцене Дворца Республики мы представим свою самую лучшую постановку — большое музыкальное шоу «Белоснежка и семь гномов». Вас ждут захватывающие превращения, интригующие повороты сюжета и загадочные тайны, которые заставят сердце замирать в ожидании.
Увидите, как смелые гномы становятся верными друзьями прекрасной Белоснежки и решают помочь ей в борьбе с Злой Королевой. Эта история о дружбе, смелости и настоящих ценностях найдёт отклик в каждом сердце.
После спектакля вас ждет зажигательный Новогодний флэш-моб с Дедом Морозом, Символом наступающего года и любимыми персонажами театра кукол «Сезам». Присоединяйтесь к веселью и зарядитесь позитивом на весь год!
Мир сказки и волшебства ждет вас!