Спектакль Белоснежка и семь гномов

Музыкальная сказка «Белоснежка и семь гномов»

Друзья! Скоро Новый год, а это значит, что волшебство возвращается! Ваш любимый театр «Сезам» снова открывает свои двери для всех любителей сказок.

Волшебные превращения и королевские интриги

На сцене Дворца Республики мы представим свою самую лучшую постановку — большое музыкальное шоу «Белоснежка и семь гномов». Вас ждут захватывающие превращения, интригующие повороты сюжета и загадочные тайны, которые заставят сердце замирать в ожидании.

Отважные гномы и Белоснежка

Увидите, как смелые гномы становятся верными друзьями прекрасной Белоснежки и решают помочь ей в борьбе с Злой Королевой. Эта история о дружбе, смелости и настоящих ценностях найдёт отклик в каждом сердце.

Новогодний флэш-моб

После спектакля вас ждет зажигательный Новогодний флэш-моб с Дедом Морозом, Символом наступающего года и любимыми персонажами театра кукол «Сезам». Присоединяйтесь к веселью и зарядитесь позитивом на весь год!

Мир сказки и волшебства ждет вас!