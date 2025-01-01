Концерт «Белое Рождество»: джазовые мелодии к празднику

Приглашаем вас на незабываемый новогодний концерт «Белое Рождество», где прозвучат лучшие мелодии XX века, посвященные Новому году и Рождеству. Это уникальное событие организовано Ленинградским диксилендом, старейшим отечественным коллективом, специализирующимся на традиционном джазе.

Неповторимая атмосфера джазового праздника

Концерт создаст атмосферу настоящего джазового праздника. Вы сможете насладиться композициями американских диксилендовых оркестров, а также услышать популярные песни советского периода, которые знакомы каждому из нас.

Для кого этот концерт?

Событие будет интересно как любителям джаза, так и тем, кто ценит праздничную музыку и хочет отметить Новый год в особой, музыкальной атмосфере. Не упустите шанс погрузиться в мир джазового волшебства и насладиться яркими мелодиями, которые создадут праздник в вашем сердце.