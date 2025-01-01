Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Белое платье моей матери
Киноафиша Белое платье моей матери

Спектакль Белое платье моей матери

Постановка
Татарский театр «Нур» 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль в Театре «Нур»: о семье, любви и долге

В Театре «Нур» состоится спектакль, основанный на истории о матери, которая воспитывает своих детей с бесконечной любовью и заботой. Но судьба вносит свои коррективы: мать оказывается неизлечимо больной, что ставит перед детьми трудный вопрос: кто из них позаботится о ней в самые тяжелые часы?

Тематика и эмоциональная глубина

Спектакль затрагивает важные темы семейных отношений, понимания и ответственности. В центре сюжета – внутренние конфликты детей, которые вынуждены столкнуться с реальностью и сделать выбор, определяющий их дальнейшую жизнь. Эта история найдет отклик у зрителей, ценящих глубокие драматические произведения.

Интересные факты

Спектакль привлекает внимание не только сюжетом, но и актерским составом. В постановке участвуют как молодые, так и опытные актеры, которые привносят в свою игру уникальные черты характера своих героев. Кроме того, режиссер активно использует современные театральные приемы для создания атмосферы, подчеркивающей эмоциональную нагрузку истории.

Не пропустите!

Если вы любите качественное театральное искусство и цените глубокие размышления о семье и любви, этот спектакль определённо стоит увидеть. Приходите в Театр «Нур» и наслаждайтесь незабываемым вечером!

Купить билет на спектакль Белое платье моей матери

Помощь с билетами
В других городах
Январь
24 января суббота
18:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 350 ₽

В ближайшие дни

Волшебная мельница
0+
Музыка
Волшебная мельница
3 января в 13:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 500 ₽
50 оттенков новогодней ночи
18+
Комедия
50 оттенков новогодней ночи
30 декабря в 19:00 The Театр
от 1900 ₽
Золушка
0+
Детский
Золушка
19 февраля в 11:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 450 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше