Belle époque. Французская музыка для скрипки

Приглашаем вас на увлекательный музыкальный вечер с участием талантливых исполнителей. На сцене выступят:
В программе вечера прозвучат произведения великих композиторов:
Соната для скрипки соло соль мажор, op. 27, № 5
Соната для скрипки и фортепиано ля мажор, FWV 8
Соната для скрипки и фортепиано соль минор, L. 140
Фортепианное трио ре минор, op. 120
Обращаем ваше внимание, что программа может быть изменена. Не пропустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых артистов!