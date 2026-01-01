Belle époque. Французская музыка для скрипки

Музыкальный вечер в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского

Приглашаем вас на увлекательный музыкальный вечер с участием талантливых исполнителей. На сцене выступят:

Евгений Слипаков (скрипка)

Евгения Слипакова (скрипка)

Анна Когун (виолончель)

Анастасия Иванова (фортепиано)

В программе вечера прозвучат произведения великих композиторов:

Эжен Изаи

Соната для скрипки соло соль мажор, op. 27, № 5

Сезар Франк

Соната для скрипки и фортепиано ля мажор, FWV 8

Клод Дебюсси

Соната для скрипки и фортепиано соль минор, L. 140

Габриэль Форе

Фортепианное трио ре минор, op. 120

Обращаем ваше внимание, что программа может быть изменена. Не пропустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых артистов!