Belle époque. Французская музыка для скрипки
Belle époque. Французская музыка для скрипки

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского

Приглашаем вас на увлекательный музыкальный вечер с участием талантливых исполнителей. На сцене выступят:

  • Евгений Слипаков (скрипка)
  • Евгения Слипакова (скрипка)
  • Анна Когун (виолончель)
  • Анастасия Иванова (фортепиано)

В программе вечера прозвучат произведения великих композиторов:

Эжен Изаи

Соната для скрипки соло соль мажор, op. 27, № 5

Сезар Франк

Соната для скрипки и фортепиано ля мажор, FWV 8

Клод Дебюсси

Соната для скрипки и фортепиано соль минор, L. 140

Габриэль Форе

Фортепианное трио ре минор, op. 120

Обращаем ваше внимание, что программа может быть изменена. Не пропустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых артистов!

В других городах
Апрель
3 апреля пятница
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 2000 ₽

