Bella Vita. Хиты итальянской эстрады

Итальянская магия в Петербурге: концерт «Bella Vita»

Солнечная Италия встречает летний Петербург! 12 июня не пропустите концерт «Bella Vita», где коллектив PLUSFIVE представит хиты итальянской эстрады в захватывающем а капелла исполнении.

Эти виртуозные музыканты создают волшебные звуковые картины без единого инструмента, обыгрывая известные песни от народных неаполитанских до современных шлягеров. В программе прозвучат всем знакомые композиции, такие как «Mamma Mia», «Volare», «Susanna», «Felicita» и «Bella ciao». Также будут исполнены хиты таких итальянских поп-звезд, как Andrea Bocelli, Adriano Celentano, Riccardo Fogli, Dalida, Mina, Raffaella Carrà и Eros Ramazzotti.

Уникальное а капелла исполнение

Обладатели первого места на Международном конкурсе «Московская а капелла 2024», PLUSFIVE активно экспериментируют с вокальными процессорами и битбоксом, создавая неповторимые звуковые палитры. Красоту мелодий и вокала дополнит роскошь интерьеров дворца Белосельских-Белозерских.

Программа концерта

Не упустите шанс стать частью этого музыкального приключения. Погрузитесь в итальянскую страсть и мелодии, которые останутся в вашем сердце! Вот полный список композиций, которые прозвучат на концерте:

Con te partiro (Andrea Bocelli) L'Italiana (Toto Cutugno) Ci sarà (Al Bano и Romina Power) Buona sera (Adriano Celentano) Storie di tutti i giorni (Riccardo Fogli) Hey mambo Mamma Maria (Ricchi e Poveri) Lo faresti (Mina) Susanna (Adriano Celentano) Mammy blue (Dalida) Bella ciao Volare (Domenico Modugno) Cosa sei (Ricchi e Poveri) Piu che puoi (Eros Ramazzotti) Quando quando quando (Toni Renis) Sara perché ti amo (Ricchi e Poveri) Felicità (Al Bano) Confessa или Il Tempo Se Ne Va Tanti auguri (Raffaella Carrà) Città vuota (Mina) Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) Ciao Amore Ciao (Dalida)

Не упустите возможность насладиться вечером, полным музыки и эмоций. Ждем вас на концерте «Bella Vita»!