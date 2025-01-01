Bella Vita. Хиты итальянской эстрады

Солнечная Италия встречает летний Петербург! 12 июня не пропустите концерт «Bella Vita», где коллектив PLUSFIVE представит хиты итальянской эстрады в захватывающем а капелла исполнении.
Эти виртуозные музыканты создают волшебные звуковые картины без единого инструмента, обыгрывая известные песни от народных неаполитанских до современных шлягеров. В программе прозвучат всем знакомые композиции, такие как «Mamma Mia», «Volare», «Susanna», «Felicita» и «Bella ciao». Также будут исполнены хиты таких итальянских поп-звезд, как Andrea Bocelli, Adriano Celentano, Riccardo Fogli, Dalida, Mina, Raffaella Carrà и Eros Ramazzotti.
Обладатели первого места на Международном конкурсе «Московская а капелла 2024», PLUSFIVE активно экспериментируют с вокальными процессорами и битбоксом, создавая неповторимые звуковые палитры. Красоту мелодий и вокала дополнит роскошь интерьеров дворца Белосельских-Белозерских.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального приключения. Погрузитесь в итальянскую страсть и мелодии, которые останутся в вашем сердце! Вот полный список композиций, которые прозвучат на концерте:
Не упустите возможность насладиться вечером, полным музыки и эмоций. Ждем вас на концерте «Bella Vita»!