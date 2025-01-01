Бельканто шедевры итальянской оперы + фуршет Музей Ностальгии в дворце на Невском

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный искусству Белканто, который пройдет в салоне Артстандарт. В этот вечер на сцене выступят выдающаяся сопрано Дарья Якубчик и пианистка Екатерина Андрианова. Программа обещает быть насыщенной и яркой, акцентируя внимание на вокальном мастерстве и драматических сюжетах.
Вечер будет разделен на два отделения с антрактом. Вы сможете насладиться шедеврами итальянской классики, включая:
Дарья Якубчик — талантливая сопрано, которая неоднократно становилась лауреатом международных вокальных конкурсов. Ее выступления были высоко оценены как в России, так и за рубежом. В 2022 году Дарья приняла участие в Оперном фестивале в Таранто (Италия), исполнив партию Пасторелло в опере Тоска. В 2024 году она выступила на Венском оперном фестивале в роли Деспины в опере Моцарта Так поступают все (Cosi Fan Tutte).
Екатерина Андрианова — пианистка и концертмейстер, также является лауреатом нескольких престижных конкурсов. Она активно сотрудничает с артистами Мариинского театра и ведет преподавательскую деятельность в Санкт-Петербургском государственном институте культуры. Ее ученики исполняли произведения на различных площадках, включая сочинения известных композиторов.
Салон Артстандарт расположен в историческом здании, построенном в 1810 году архитектором Джакомо Кваренги. Это здание стало важным культурным центром, где размещался Опекунский совет, а также открылась первая Государственная сберегательная касса, ставшая предшественником современного Сбербанка.
Приобретая билет, вы получаете:
Мероприятие завершится до 22:00. Также в нашем кафе и баре вы сможете насладиться напитками до 23:00.
Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события! Ждем вас!