Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бельканто шедевры итальянской оперы + фуршет Музей Ностальгии в дворце на Невском
Киноафиша Бельканто шедевры итальянской оперы + фуршет Музей Ностальгии в дворце на Невском

Бельканто шедевры итальянской оперы + фуршет Музей Ностальгии в дворце на Невском

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вечер Белканто: Искусство Прекрасного Пения

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный искусству Белканто, который пройдет в салоне Артстандарт. В этот вечер на сцене выступят выдающаяся сопрано Дарья Якубчик и пианистка Екатерина Андрианова. Программа обещает быть насыщенной и яркой, акцентируя внимание на вокальном мастерстве и драматических сюжетах.

Программа вечера

Вечер будет разделен на два отделения с антрактом. Вы сможете насладиться шедеврами итальянской классики, включая:

  • Vicino è il momento — Каватина Берениче из оперы Locassione fa il ladro — Россини
  • Musica Probita — итальянская песня — Гастальдон
  • La spagnola — Итальянская песня — Chiara
  • O mio babbino caro — ария из оперы Gianni Schicchi — Россини
  • Vedro con mio diletto — ария — Вивальди
  • Десять вариаций на тему из оперы Фальстаф — Сальери
  • Воспоминание об опере Норма — Ф. Лист

О Дарье Якубчик

Дарья Якубчик — талантливая сопрано, которая неоднократно становилась лауреатом международных вокальных конкурсов. Ее выступления были высоко оценены как в России, так и за рубежом. В 2022 году Дарья приняла участие в Оперном фестивале в Таранто (Италия), исполнив партию Пасторелло в опере Тоска. В 2024 году она выступила на Венском оперном фестивале в роли Деспины в опере Моцарта Так поступают все (Cosi Fan Tutte).

О Екатерине Андриановой

Екатерина Андрианова — пианистка и концертмейстер, также является лауреатом нескольких престижных конкурсов. Она активно сотрудничает с артистами Мариинского театра и ведет преподавательскую деятельность в Санкт-Петербургском государственном институте культуры. Ее ученики исполняли произведения на различных площадках, включая сочинения известных композиторов.

Историческая значимость места

Салон Артстандарт расположен в историческом здании, построенном в 1810 году архитектором Джакомо Кваренги. Это здание стало важным культурным центром, где размещался Опекунский совет, а также открылась первая Государственная сберегательная касса, ставшая предшественником современного Сбербанка.

Что включено в стоимость билета?

Приобретая билет, вы получаете:

  • Обзор Дворца Кваренги
  • Экскурс Музея ностальгии
  • Welcome drink (красное и белое вино)
  • Фуршет
  • Чай из исторического самовара с баранками
  • Кофе и сладости

Мероприятие завершится до 22:00. Также в нашем кафе и баре вы сможете насладиться напитками до 23:00.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события! Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Концерт при свечах и звездах «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен»
6+
Классическая музыка Джаз
Концерт при свечах и звездах «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен»
24 июля в 20:00 Планетарий
от 1000 ₽
6+
Классическая музыка
Артисты АСО, аб-т №12
28 января в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 300 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
30 августа в 22:00 Stand Up Lab
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше