Бельканто шедевры итальянской оперы + фуршет Музей Ностальгии в дворце на Невском

Вечер Белканто: Искусство Прекрасного Пения

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный искусству Белканто, который пройдет в салоне Артстандарт. В этот вечер на сцене выступят выдающаяся сопрано Дарья Якубчик и пианистка Екатерина Андрианова. Программа обещает быть насыщенной и яркой, акцентируя внимание на вокальном мастерстве и драматических сюжетах.

Программа вечера

Вечер будет разделен на два отделения с антрактом. Вы сможете насладиться шедеврами итальянской классики, включая:

Vicino è il momento — Каватина Берениче из оперы Locassione fa il ladro — Россини

Musica Probita — итальянская песня — Гастальдон

La spagnola — Итальянская песня — Chiara

O mio babbino caro — ария из оперы Gianni Schicchi — Россини

Vedro con mio diletto — ария — Вивальди

Десять вариаций на тему из оперы Фальстаф — Сальери

Воспоминание об опере Норма — Ф. Лист

О Дарье Якубчик

Дарья Якубчик — талантливая сопрано, которая неоднократно становилась лауреатом международных вокальных конкурсов. Ее выступления были высоко оценены как в России, так и за рубежом. В 2022 году Дарья приняла участие в Оперном фестивале в Таранто (Италия), исполнив партию Пасторелло в опере Тоска. В 2024 году она выступила на Венском оперном фестивале в роли Деспины в опере Моцарта Так поступают все (Cosi Fan Tutte).

О Екатерине Андриановой

Екатерина Андрианова — пианистка и концертмейстер, также является лауреатом нескольких престижных конкурсов. Она активно сотрудничает с артистами Мариинского театра и ведет преподавательскую деятельность в Санкт-Петербургском государственном институте культуры. Ее ученики исполняли произведения на различных площадках, включая сочинения известных композиторов.

Историческая значимость места

Салон Артстандарт расположен в историческом здании, построенном в 1810 году архитектором Джакомо Кваренги. Это здание стало важным культурным центром, где размещался Опекунский совет, а также открылась первая Государственная сберегательная касса, ставшая предшественником современного Сбербанка.

Что включено в стоимость билета?

Приобретая билет, вы получаете:

Обзор Дворца Кваренги

Экскурс Музея ностальгии

Welcome drink (красное и белое вино)

Фуршет

Чай из исторического самовара с баранками

Кофе и сладости

Мероприятие завершится до 22:00. Также в нашем кафе и баре вы сможете насладиться напитками до 23:00.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события! Ждем вас!