Театрализованное приключение для детей и взрослых

Когда Земле угрожает страшная угроза от Зла собачьего из созвездия Пса, на помощь вновь приходят герои, которых знает весь мир! Белка и Стрелка, давно ставшие легендами, собирают лунную экспедицию для борьбы с опасностью.

Интерактивное путешествие

Но в этот раз их помощь нужна не только себе, но и зрителям, которые станут неотъемлемой частью захватывающего приключения. Вместе с Белкой и Стрелкой зрители будут переживать все трудности экспедиции, находить решения, преодолевать препятствия и радоваться победам.

Путеводители по космосу

Это уникальное взаимодействие с героями, которые напоминают нам, что бывших героев не бывает, превращает спектакль в настоящую лунную одиссею, полную юмора, приключений и, конечно, победы над злом!

Присоединяйтесь к экспедиции

Приготовьтесь стать частью великого космического путешествия!