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Белгородский полк. Засечная черта
Билеты от 1100₽
Киноафиша Белгородский полк. Засечная черта

Спектакль Белгородский полк. Засечная черта

Постановка
Новая опера им. Колобова 6+
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Опера "Белгородский полк": Подвиг и самопожертвование

Истории подвига и самопожертвования людей во имя победы знакомы каждому в нашей стране. На поле Полтавы полегли сотни белгородцев, а Белгородский полк был удостоен штандарта – знамени Петра I, на котором изображен парящий орел-победитель (Россия) и усмиренный, побежденный лев (Швеция). Этот штандарт стал основой современного герба Белгородской области.

Исторический контекст

Много судеб знаменитых людей связано родовыми и духовными корнями с Белгородчиной – Белгородской засечной чертой, которая внесла свой вклад в защиту Отечества. Опера «Белгородский полк» рассказывает о тех временах, когда мужество и самоотверженность определяли судьбу народа.

Музыка и атмосфера

Опера открывается увертюрой, в которой представлены основные музыкальные темы, характеризующие главных действующих лиц. Эти мелодии воссоздают атмосферу ожидания предстоящего сражения под Полтавой. Ликующая кода увертюры предвосхищает грядущую победу и создает чувство надежды и триумфа.

Зрительская привлекательность

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую оперу, которая не только погружает в историческую эпоху, но и заставляет задуматься о значении самопожертвования и любви к Родине. Опера "Белгородский полк" – это не просто музыкальное произведение, это дань уважения героям, которые отдали свои жизни за будущее своей страны.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1100 ₽

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