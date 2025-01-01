Меню
Бельгийская баллада
Бельгийская баллада

Бельгийская баллада

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыкальный вечер с шедеврами романтиков

Приглашаем вас на уникальную программу, в которой прозвучат величайшие произведения европейской классической музыки. Откройте для себя музыкальный тур по уголкам Западной Европы в исполнении Уральского академического филармонического оркестра.

Что вас ждет на концерте

  • Прелюдия и Карильон из музыки к драме А. Доде «Арлезианка» Бизе
  • Симфоническая поэма «Проклятый охотник» Вьетан
  • Баллада и полонез соль мажор, ор. 38 Изаи
  • «Размышление» для виолончели с оркестром, ор. 16 Франк
  • Симфоническая поэма «Психея» Франк

Эта программа станет ярким событием для любителей музыки и театра. Зрители смогут насладиться народными мелодиями и живописными пейзажами Прованса в сюите Бизе. Позвольте себе погрузиться в триумф любви, преподнесённый в античной поэме Франка.

Участники концерта

На сцене выступят:

  • Уральский академический филармонический оркестр
  • Алексей Доркин (дирижер)
  • Александра Зиганшина (скрипка)
  • Темирлан Абедчанов (виолончель)

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Мы гарантируем, что вечер пропитанный звуками виртуозных соло скрипки и виолончели запомнится вам надолго!

Купить билет на концерт Бельгийская баллада

Май
22 мая пятница
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 600 ₽
23 мая суббота
18:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 600 ₽

