Бельгийская баллада

Приглашаем вас на уникальную программу, в которой прозвучат величайшие произведения европейской классической музыки. Откройте для себя музыкальный тур по уголкам Западной Европы в исполнении Уральского академического филармонического оркестра.
Эта программа станет ярким событием для любителей музыки и театра. Зрители смогут насладиться народными мелодиями и живописными пейзажами Прованса в сюите Бизе. Позвольте себе погрузиться в триумф любви, преподнесённый в античной поэме Франка.
На сцене выступят:
Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Мы гарантируем, что вечер пропитанный звуками виртуозных соло скрипки и виолончели запомнится вам надолго!