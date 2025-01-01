Бельгийская баллада

Музыкальный вечер с шедеврами романтиков

Приглашаем вас на уникальную программу, в которой прозвучат величайшие произведения европейской классической музыки. Откройте для себя музыкальный тур по уголкам Западной Европы в исполнении Уральского академического филармонического оркестра.

Что вас ждет на концерте

Прелюдия и Карильон из музыки к драме А. Доде «Арлезианка» Бизе

Симфоническая поэма «Проклятый охотник» Вьетан

Баллада и полонез соль мажор, ор. 38 Изаи

«Размышление» для виолончели с оркестром, ор. 16 Франк

Симфоническая поэма «Психея» Франк

Эта программа станет ярким событием для любителей музыки и театра. Зрители смогут насладиться народными мелодиями и живописными пейзажами Прованса в сюите Бизе. Позвольте себе погрузиться в триумф любви, преподнесённый в античной поэме Франка.

Участники концерта

На сцене выступят:

Уральский академический филармонический оркестр

Алексей Доркин (дирижер)

Александра Зиганшина (скрипка)

Темирлан Абедчанов (виолончель)

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Мы гарантируем, что вечер пропитанный звуками виртуозных соло скрипки и виолончели запомнится вам надолго!