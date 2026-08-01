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BelFest
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BelFest

6+
Возраст 6+

О концерте

При бронировании места за столом - вы оплачиваете задаток на бар/кухню. Задаток включен в сумму заказа. — Всероссийский музыкальный фестиваль. Основан в 2021 году российским продюсером Милой Белецкой. Впервые прошел с 16 по 17 июля 2022 года в Москве. С момента основания проекта, в нем приняли участие более 200 артистов, в том числе звездные гости. Многие из наших участников после фестиваля добились немалых высот. Выступления на VK FEST, ЖАРА Lite, съёмки на федеральных телеканалах, ротации на федеральных радиостанциях, а также сотни тысяч прослушиваний, новые знакомства и самое главное опыт.

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В других городах
Август
22 августа суббота
19:00
Русский замок Волгоград, Курская, 1
от 1055 ₽

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