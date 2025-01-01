БелФест тур + ЛайкТаймФест

Грандиозный концерт блогеров с автограф-сессией!

Ты готов к самому яркому событию этого лета? Приходи на встречу с любимыми блогерами вживую! В этот вечер ты сможешь насладиться зажигательными выступлениями популярных интернет-звёзд.

Кто выступит?

На сцене ты увидишь: Тестостеровича, Коннорейку, Никиту Данько, Руз, Лину Никову, Варю Джем, Юликса, Тору и многих других. Эти талантливые личности подарят тебе незабываемые эмоции и яркие впечатления.

Что тебя ждёт?

18:00 - Зажигательные выступления: музыка, юмор и невероятные шоу!

Зажигательные выступления: музыка, юмор и невероятные шоу! 20:00 - Личная встреча с кумирами: автографы и фото на память!

Энергия драйва и эмоций гарантирована — скучно точно не будет! Не упусти возможность стать частью этого незабываемого события. Ждём тебя!