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БелФест тур + ЛайкТаймФест
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БелФест тур + ЛайкТаймФест

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Грандиозный концерт блогеров с автограф-сессией!

Ты готов к самому яркому событию этого лета? Приходи на встречу с любимыми блогерами вживую! В этот вечер ты сможешь насладиться зажигательными выступлениями популярных интернет-звёзд.

Кто выступит?

На сцене ты увидишь: Тестостеровича, Коннорейку, Никиту Данько, Руз, Лину Никову, Варю Джем, Юликса, Тору и многих других. Эти талантливые личности подарят тебе незабываемые эмоции и яркие впечатления.

Что тебя ждёт?

  • 18:00 - Зажигательные выступления: музыка, юмор и невероятные шоу!
  • 20:00 - Личная встреча с кумирами: автографы и фото на память!

Энергия драйва и эмоций гарантирована — скучно точно не будет! Не упусти возможность стать частью этого незабываемого события. Ждём тебя!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 29 августа
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
18:00 от 800 ₽

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