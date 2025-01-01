Спектакль Белая уточка

Мистическое фэнтези для подростков и взрослых

Эта постановка Театра Образцова предлагает погружение в темный, мистический мир фэнтези и фолк-хоррора. Пронзительная сказка о древних обрядах и колдовстве рассказывает историю коварной ведьмы, превратившей юную Княгиню в белую уточку. Созданная для тех, кто вырос из традиционного детского театра кукол, постановка раскрывает перед подростками и взрослыми мощный культурный код народной сказки: «не нарушай обещания, иначе погибнешь».

Мир колдовских образов и таинственных ритуалов

Спектакль изобилует жуткими и притягательными колдовскими образами. Мгновенные превращения людей в птиц и обратно завораживают, а обряды и ритуалы вплетаются в сюжет, усиливая атмосферу древнего сказания. Авторский грим, куклы-маски, загадочные костюмы и трюковые декорации – все элементы созданы для создания мира, пробирающего до костей.

Новаторский формат фолк-хоррора и фэнтези для поклонников артхауса и триллеров

Спектакль открывает новый формат для Театра Образцова: мистическое фэнтези, фолк-хоррор, идеально подходящий для поклонников триллеров и артхаусного театра. Завораживающие образы и символика, живая музыка, мгновенные превращения и ритуалы создают глубокий, захватывающий зрителей мир, который хочется обсуждать еще долго после финала.

Лауреат премии «Золотая Маска»

Спектакль стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинациях «Лучшая работа режиссёра» (Борис Константинов) и «Лучший спектакль», что подтверждает его высокий художественный уровень и новаторский подход.