Грандиозный танцевальный фестиваль БЕЛАЯ: «Тайна Леса»

27 сентября 2025 года тысячи людей в белом соберутся в петербургском Ледовом дворце, чтобы стать частью грандиозного танцевального фестиваля БЕЛАЯ, приуроченного к 30-летию Радио Рекорд. Новая глава БЕЛОЙ под названием «Тайна Леса» перенесёт гостей в мир, где стираются границы между реальностью и фантазией.

Погружение в мир лесных загадок

Тысячи белых странников войдут в заповедные дебри, где вековые деревья хранят невероятные истории, а каждый шаг сулит встречу с загадочными лесными обитателями. Здесь нет случайных троп: каждая из них ведёт к открытиям. Тайна Леса — отражение нас самих. Разгадав её, мы найдём путь из чащи к свету.

Музыкальная программа

В эту ночь на главной сцене БЕЛОЙ выступят известные музыканты: Swanky Tunes, Shapov, Aiwaska, Alexey Romeo, Byor, а также два зарубежных секретных гостя, имена которых будут раскрыты только на самом фестивале.

На втором танцполе «Поляна Дзен», созданном в коллаборации с Odyssey, свои сеты сыграют Alexey Izotov b2b Lesha Mironov, Dibidabo, Fake Mood, Zok Zok, Mary L и DJ KEFIR.

История фестиваля

БЕЛАЯ — фестиваль электронной музыки от Радио Рекорд, ставший продолжением легендарного Sensation, проходившего с 2008 по 2016 годы. В 2024 году БЕЛАЯ открыла новую страницу истории, собрав за два дня более 15 тысяч человек. В 2025-м фестиваль пройдёт в формате одного шоу на арене Ледового дворца.

Категории билетов

Танцпол : доступ на основной и дополнительный танцпол в фойе, бары на арене и в фойе, интерактивные зоны, гардероб.

: доступ на основной и дополнительный танцпол в фойе, бары на арене и в фойе, интерактивные зоны, гардероб. Deluxe : доступ на трибуну напротив сцены, возможность сидеть и танцевать, доступ на танцпол в фойе, интерактивные зоны, бары, гардероб, без доступа на основной танцпол.

: доступ на трибуну напротив сцены, возможность сидеть и танцевать, доступ на танцпол в фойе, интерактивные зоны, бары, гардероб, без доступа на основной танцпол. VIP : доступ на VIP-подиум, трибуна в непосредственной близости от сцены, основной и дополнительный танцпол в фойе, интерактивные зоны, отдельные бары, отдельный вход и гардероб.

: доступ на VIP-подиум, трибуна в непосредственной близости от сцены, основной и дополнительный танцпол в фойе, интерактивные зоны, отдельные бары, отдельный вход и гардероб. GOLD + Backstage : доступ на подиум Gold, трибуна в непосредственной близости от сцены, основной и дополнительный танцпол в фойе, интерактивные зоны, welcome drink, отдельные бар, вход и гардероб, доступ на премиальный backstage подиум прямо за сценой (возможен по мере заполняемости).

: доступ на подиум Gold, трибуна в непосредственной близости от сцены, основной и дополнительный танцпол в фойе, интерактивные зоны, welcome drink, отдельные бар, вход и гардероб, доступ на премиальный backstage подиум прямо за сценой (возможен по мере заполняемости). VIP стол : размещение в премиальной зоне на подиуме, доступ на подиум Gold, трибуна в непосредственной близости от сцены, персональное обслуживание официантами, основной и дополнительный танцпол в фойе, отдельные бар, вход и гардероб, доступ на премиальный backstage подиум прямо за сценой (возможен по мере заполняемости).

: размещение в премиальной зоне на подиуме, доступ на подиум Gold, трибуна в непосредственной близости от сцены, персональное обслуживание официантами, основной и дополнительный танцпол в фойе, отдельные бар, вход и гардероб, доступ на премиальный backstage подиум прямо за сценой (возможен по мере заполняемости). VIP Ложи: размещение в комфортабельном лаунже с персональными местами на трибуне и прекрасным видом на сцену, персональное обслуживание официантами, доступ на основной и дополнительный танцпол в фойе, интерактивные зоны, отдельный вход и гардероб. Для вашего удобства возможен предварительный заказ еды и напитков в ложи за дополнительную оплату.

Важно!

На фестивале действует строгий дресс-код: белая одежда (белый верх, белый низ, цвет обуви и аксессуаров значения не имеет). Допуск на фестиваль исключительно в белой одежде.