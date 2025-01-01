Белая. Новогодняя шоу-вечеринка

Новогоднее чудо для всей семьи: белая шоу-вечеринка!

Приглашаем вас на белую шоу-вечеринку — самую масштабную новогоднюю программу для детей и родителей! White Party, известная по всему миру своими стильными вечеринками, теперь проводит уникальное мероприятие специально для маленьких зрителей и их родителей.

21 декабря МТС Live Холл преобразится в ослепительный мир снега, света и радости. Этот праздник станет настоящим белым чудом, где каждый сможет окунуться в атмосферу сказки!

Что вас ждёт на празднике?

Крио-шоу с пушками — лёд, дым и эффект «ВАУ!»

— лёд, дым и эффект «ВАУ!» Белые медведи и надувное шоу — смех и восторг для всех!

— смех и восторг для всех! Танцевальное шоу и живой вокал — энергия, которая не отпускает!

— энергия, которая не отпускает! Грандиозная бумажная дискотека — весь зал утонет в море белоснежных лент!

Дресс-код: белый! Наденьте что-то светлое и станьте частью этой легенды. Пусть всё вокруг сияет белым, как сама зима!

Важная информация

Рекомендованный возраст: 6+

Продолжительность программы: 90 минут

Обратите внимание: мероприятие массовое и активное, с множеством эффектов и участников. Дети до 8 лет (включительно) допускаются только в сопровождении взрослых. Мы заботимся о безопасности и комфорте каждого гостя.

Дополнительные детали

Дети до 4-х лет — бесплатно!

Сменная обувь — по желанию, но улыбки — обязательно!

Это нужно видеть! В этом нужно участвовать! Не пропустите это незабываемое событие!