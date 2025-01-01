Белая. Новогодняя шоу-вечеринка

Приглашаем вас на белую шоу-вечеринку — самую масштабную новогоднюю программу для детей и родителей! White Party, известная по всему миру своими стильными вечеринками, теперь проводит уникальное мероприятие специально для маленьких зрителей и их родителей.
21 декабря МТС Live Холл преобразится в ослепительный мир снега, света и радости. Этот праздник станет настоящим белым чудом, где каждый сможет окунуться в атмосферу сказки!
Дресс-код: белый! Наденьте что-то светлое и станьте частью этой легенды. Пусть всё вокруг сияет белым, как сама зима!
Рекомендованный возраст: 6+
Продолжительность программы: 90 минут
Обратите внимание: мероприятие массовое и активное, с множеством эффектов и участников. Дети до 8 лет (включительно) допускаются только в сопровождении взрослых. Мы заботимся о безопасности и комфорте каждого гостя.
Это нужно видеть! В этом нужно участвовать! Не пропустите это незабываемое событие!