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Белая комната
Киноафиша Белая комната

Спектакль Белая комната

Постановка
Концертный зал им. Чайковского 12+
Возраст 12+

О спектакле

Новый проект фестиваля Context. Diana Vishneva

Синергия музыки, танца и пространства
Проект «Белая комната» соединяет музыку, танец и пространство в уникальную концептуальную игру, где все элементы равны.

Музыка Владимира Мартынова
Композитор Владимир Мартынов создаёт произведение для одного из крупнейших органов Европы и ударных инструментов. Орган зала «Зарядье» включает 5872 трубы различных форм и материалов, спроектированных специально с учётом акустики пространства. Музыка станет невидимой связующей тканью между артистами, зрителями и залом.

Хореография Павла Глухова
Современная хореография Павла Глухова, исполненная труппой Context, превращает движение в каллиграфический орнамент. Танец наполняет сцену символами, создавая личные ассоциации для каждого зрителя.

Инсталляция пространства
Зал «Зарядье» преобразуется в тотальную инсталляцию: плавные линии, парящие формы и игра света размывают границы сцены, создавая эффект невесомости. Световая композиция усиливает текучесть хореографии, а визуальные акценты добавляют ощущение левитации.

Экзистенциальное пространство
«Белая комната» — это место для внутреннего диалога. Здесь исчезает всё лишнее, оставляя зрителя наедине с собой.

Приглашаем вас испытать синергию искусства и пространства, которая откроет новые грани восприятия!

Режиссер
Павел Глухов
В ролях
Владимир Мартынов
Танцовщики: Арина Ахметова
Ангелина Боярко
Алина Костарева
Рената Назметдинова
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