Новый проект фестиваля Context. Diana Vishneva

Синергия музыки, танца и пространства

Проект «Белая комната» соединяет музыку, танец и пространство в уникальную концептуальную игру, где все элементы равны.

Музыка Владимира Мартынова

Композитор Владимир Мартынов создаёт произведение для одного из крупнейших органов Европы и ударных инструментов. Орган зала «Зарядье» включает 5872 трубы различных форм и материалов, спроектированных специально с учётом акустики пространства. Музыка станет невидимой связующей тканью между артистами, зрителями и залом.

Хореография Павла Глухова

Современная хореография Павла Глухова, исполненная труппой Context, превращает движение в каллиграфический орнамент. Танец наполняет сцену символами, создавая личные ассоциации для каждого зрителя.

Инсталляция пространства

Зал «Зарядье» преобразуется в тотальную инсталляцию: плавные линии, парящие формы и игра света размывают границы сцены, создавая эффект невесомости. Световая композиция усиливает текучесть хореографии, а визуальные акценты добавляют ощущение левитации.

Экзистенциальное пространство

«Белая комната» — это место для внутреннего диалога. Здесь исчезает всё лишнее, оставляя зрителя наедине с собой.

Приглашаем вас испытать синергию искусства и пространства, которая откроет новые грани восприятия!