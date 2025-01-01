Меню
Бэла
Киноафиша Бэла

Спектакль Бэла

Постановка
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Трагедия любви: спектакль «Герой нашего времени» по М. Ю. Лермонтову

Постановка по мотивам повести М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» — это яркая, эмоциональная и глубоко трагичная история, раскрывающая судьбу одной из самых пронзительных героинь русской литературы.

Символика двух миров

История любви Печорина и горской девушки Бэллы в спектакле представлена не просто как эпизод из жизни «лишнего человека», но как символ столкновения двух миров: дикого, искреннего и гордого, с холодным, равнодушным и разочарованным. Главная героиня здесь не просто «пленница», а живая душа, способная на настоящую любовь, верность и жертву.

Женский взгляд на классическую историю

Спектакль раскрывает женский взгляд на лермонтовскую историю, где фигура Печорина не возвышается. Напротив, он предстает через призму разрушенной судьбы девушки, пострадавшей от его эгоизма и скуки. Это позволяет глубже понять внутренний мир Бэллы и ее страдания.

Атмосфера Кавказа

Зритель погружается в атмосферу Кавказа — суровую, прекрасную и символичную. Звуки народной музыки, национальные костюмы, пластика и образность создают особую сценическую поэтику. Каждая сцена наполнена напряжением и скрытой болью, а каждая реплика звучит как крик души, заглушенный роковой неизбежностью.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классического произведения, которая способна задеть самые глубокие струны вашего сердца.

Купить билет на спектакль Бэла

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
Октябрь
17 сентября среда
14:00
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева Махачкала, Расула Гамзатова, 38
18 сентября четверг
14:00
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева Махачкала, Расула Гамзатова, 38
27 октября понедельник
16:00
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева Махачкала, Расула Гамзатова, 38
от 400 ₽

