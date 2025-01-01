Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
BeJazz Jam
Билеты от 700₽
Киноафиша BeJazz Jam

BeJazz Jam

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Неизвестные грани музыки: джем-концерт в Пространстве Gamma More

Добро пожаловать на наш джем-концерт! Сегодня вечером мы собрались вместе, чтобы создать незабываемую атмосферу импровизации и творчества.

Музыкальное разнообразие

В течение вечера вы услышите множество музыкальных стилей: от джаза и блюза до рока и фьюжна. Каждый исполняющий артист принесет свои уникальные идеи, создавая оригинальные музыкальные моменты прямо на сцене.

Энергия совместного творчества

Это мероприятие – отличная возможность насладиться живой музыкой, почувствовать энергию и вдохновение, которые возникают в процессе совместного творчества. Каждый момент будет уникальным, так как художники свободно обменяются идеями и импровизируют на ходу.

Спасибо, что присоединились к нам! Желаем вам приятного прослушивания и незабываемых впечатлений!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 700 ₽
11 сентября
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 700 ₽
18 сентября
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 700 ₽
25 сентября
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 700 ₽
2 октября
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 700 ₽
9 октября
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 700 ₽
16 октября
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 700 ₽
23 октября
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 700 ₽
30 октября
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 700 ₽
6 ноября
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 700 ₽
13 ноября
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 700 ₽
20 ноября
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 700 ₽
27 ноября
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
6 сентября в 21:00 Spaten Haus Grand
от 1190 ₽
12+
Джаз
Неповторимые легенды джаза: чувственные хиты 30-50-х на открытой видовой крыше
19 сентября в 19:30 Крыша Novotel
от 3000 ₽
16+
Джаз
Classic Jazz
12 февраля в 20:00 Jam Club
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше