BeJazz group

Концерт группы BeJazz в Jam club

Группа BeJazz выступит в джаз-клубе Jam club в Москве. Название коллектива говорит о его специализации в современном и классическом джазе. В репертуаре групп, работающих в этом направлении, можно найти как авторские композиции, так и известные джазовые стандарты.

Мероприятие пройдет в камерной атмосфере с качественным звуком. Это создает уникальную возможность для близкого контакта музыкантов с аудиторией — идеальное решение для любителей инструментального джаза.

Группа BeJazz существует относительно недавно, но участники полностью отдаются публике, раскрываясь перед ней и щедро делясь своей любовью к музыке. Их выступления — это момент, когда искусство создается здесь и сейчас.

В репертуаре группы можно услышать произведения великих артистов, таких как Ray Charles, Joe Cocker, BB King, Frank Sinatra, Louis Armstrong и многих других, а также авторские треки. Не упустите шанс насладиться живой музыкой!