BeJazz Group
Киноафиша BeJazz Group

BeJazz Group

6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Музыка и страсть: концерт группы «BeJazz» в Jam Club

Группа «BeJazz» всего лишь недавно начала свою художественную деятельность, однако уже успела завоевать сердце публики. Артисты отдают всю свою энергию зрителям, стремясь передать любовь к музыке и эмоциональную насыщенность каждого выступления.

Разнообразие репертуара

На сцене «BeJazz» вы услышите не только классические джазовые, блюзовые и соул-композиции, но и авторские треки. Группа исполняет шедевры таких легенд, как Ray Charles, Joe Cocker, B.B. King, Frank Sinatra, Louis Armstrong и других. Каждое исполнение — это уникальное и яркое событие, которое запоминается надолго.

Погружение в атмосферу

Выступление группы — это не просто концерт, а настоящее погружение в мир живой музыки, где каждый зритель становится частью единого музыкального потока. Не упустите возможность насладиться незабываемыми моментами и зарядиться позитивной энергией!

Следите за анонсами концертов группы «BeJazz», и готовьтесь открыть для себя новую грань музыкального искусства!

27 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
19:00 от 1000 ₽

