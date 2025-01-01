Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бегущая строка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Бегущая строка

Спектакль Бегущая строка

Постановка
РАМТ 12+
Режиссер Дмитрий Крестьянкин
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Бегущая строка»: спектакль о стремительности жизни в сегодняшнем потоке информации

«Бегущая строка» - это уникальный спектакль, который исследует стремительность жизни в условиях современного информационного потока. Он посвящен попыткам понять, как сказать, увидеть и почувствовать другого человека.

Поиск коммуникации

Команда проекта, состоящая из выпускников Московской молодежной театральной «Инклюзион.Школы», актеров, исследователей, художников, волонтеров и хореографов, на протяжении полугода работала над различными способами взаимодействия. Участники рассуждали о природе языка, экспериментировали с его формами, создавали собственные алфавиты и методы передачи информации.

Поддержка и организация

Спектакль был поставлен при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Центром творческих проектов «Инклюзион». Эта некоммерческая организация активно развивает инклюзивное и социальное искусство в России. В репертуаре Центра и «Инклюзион.Школы» представлены более 30 спектаклей с участием актеров с особенностями здоровья.

Фестиваль и социальное искусство

Центр «Инклюзион» также является организатором Форум-фестиваля социального театра «Особый взгляд», который привлекает внимание к вопросам инклюзии и социальной справедливости в искусстве.

Спектакль «Бегущая строка» будет интересен как молодежной, так и взрослой аудитории. Не упустите возможность увидеть это захватывающее исследование коммуникации!

Купить билет на спектакль Бегущая строка

Помощь с билетами
Октябрь
20 октября понедельник
16:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 1000 ₽
19:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 1500 ₽

Фотографии

Бегущая строка Бегущая строка Бегущая строка Бегущая строка Бегущая строка Бегущая строка

В ближайшие дни

12 стульев
12+
Мюзикл
12 стульев
5 ноября в 19:00 Театр на Мельникова
от 700 ₽
Последний стендап миллионера
16+
Комедия
Последний стендап миллионера
8 февраля в 19:00 ЦДКЖ
от 1000 ₽
Титаник. Комедия
16+
Комедия
Титаник. Комедия
12 октября в 18:00 Театральный центр «На Страстном»
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше