«Бегущая строка»: спектакль о стремительности жизни в сегодняшнем потоке информации

«Бегущая строка» - это уникальный спектакль, который исследует стремительность жизни в условиях современного информационного потока. Он посвящен попыткам понять, как сказать, увидеть и почувствовать другого человека.

Поиск коммуникации

Команда проекта, состоящая из выпускников Московской молодежной театральной «Инклюзион.Школы», актеров, исследователей, художников, волонтеров и хореографов, на протяжении полугода работала над различными способами взаимодействия. Участники рассуждали о природе языка, экспериментировали с его формами, создавали собственные алфавиты и методы передачи информации.

Поддержка и организация

Спектакль был поставлен при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Центром творческих проектов «Инклюзион». Эта некоммерческая организация активно развивает инклюзивное и социальное искусство в России. В репертуаре Центра и «Инклюзион.Школы» представлены более 30 спектаклей с участием актеров с особенностями здоровья.

Фестиваль и социальное искусство

Центр «Инклюзион» также является организатором Форум-фестиваля социального театра «Особый взгляд», который привлекает внимание к вопросам инклюзии и социальной справедливости в искусстве.

Спектакль «Бегущая строка» будет интересен как молодежной, так и взрослой аудитории. Не упустите возможность увидеть это захватывающее исследование коммуникации!