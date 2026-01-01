Спектакль «Беглец» по повести Л.Н. Толстого

«Беглец» — это новая театральная интерпретация повести Льва Толстого «Казаки». Спектакль раскрывает многослойную и глубоко личную историю юнкера Дмитрия Оленина, который, как и сам Толстой, отправляется на Кавказ в поисках новой жизни, где нет места ошибкам и раскаянию, но должно быть счастье. Поставленный по оригинальному замыслу автора, спектакль обещает стать откровением для сцены и особенно близким для молодых зрителей, только вступающих в жизнь.

Тема поиска себя

Айдар Заббаров, режиссёр спектакля, подчеркивает, что ключевой темой для Толстого, когда он вернулся с Кавказа в возрасте 25 лет, был поиск опоры в жизни, стремление найти себя. Это же чувство потери собственной личности и индивидуальности переживает Оленин, герой повести. В спектакле отражается парадокс: как бы далеко ты ни убегал, от себя не уйдешь. Лишь изменив себя, можно изменить мир вокруг.

Кавказ и казаки

Действие повести разворачивается на фоне живописного Кавказа и среди казаков, которых Толстой считал «свободолюбивыми бродягами». Оленина привлекают их подлинность, искренность и простота, их свобода от условностей. Однако, пройдя через испытания, он понимает, что бежать от самого себя бессмысленно. Всё, что мы ищем, находится внутри нас.

Приглашаем на спектакль

Не упустите шанс увидеть на сцене интерпретацию классического произведения, которая заставляет задуматься о вечных вопросах поиска себя и смысла жизни. «Беглец» — это не просто спектакль, это приглашение к размышлению о том, что действительно важно.