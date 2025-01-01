Меню
Бегиостанься
Киноафиша Бегиостанься

Спектакль Бегиостанься

Постановка
Новый театр 12+
Режиссер Мария Фролова
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театральный эксперимент в Воронежском Новом театре: о чем мечтают подростки

Представьте, если бы у молодежи была возможность выбрать, как провести время с родителями. В эксперименте, в котором участвовали семь человек, все они высказали желание провести это время именно с родителями. Однако условия были поставлены: «Смотря, что делать».

Тандем в парке

Молодые люди мечтают о простых радостях: прогулках в парке, когда можно дышать свежим воздухом и обсуждать насущные вопросы. Для них это не только возможность создать воспоминания, но и шанс укрепить связь с семьей.

Волшебство совместного чтения

Еще одно желание — чтение вслух. Каждая книга превращается в увлекательное путешествие, которое они могут разделить с близкими. В семейном кругу можно обсуждать героев, сюжетные повороты и делиться своими впечатлениями.

Творчество на кухне

Готовка необычного ужина — еще одна популярная идея. Это не просто процесс приготовления пищи, а совместное творчество, которое способствует укреплению связей и созданию уникальных семейных традиций.

Кино и истории о любви

Совместный просмотр фильмов и обсуждение упоминаний о том, как мама и папа познакомились, наполняют вечера теплом и пониманием. Подростки любят слушать эти истории, даже если слышат их много раз.

Послание через музыку

Музыка — важная часть общения: подростки предлагают слушать рэп и обсуждать его содержание, что, безусловно, помогает понять друг друга лучше и говорить о том, что волнует.

Иллюзия бегства

Однако, в моменты напряжения, подростки просто мечтают о том, чтобы убежать от всех проблем: от оценок в школе, семейных конфликтов и постоянного напряжения. Желание «беги» становится их внутренним мировоззрением.

Таким образом, они не просто стремятся к общению с родителями, а ищут в нем поддержку, понимание и возможность быть собой. Эти простые моменты могут стать основой крепких семейных отношений.

Воронеж, 22 сентября
Новый театр Воронеж, Фридриха Энгельса, 60
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

Бегиостанься Бегиостанься Бегиостанься Бегиостанься Бегиостанься Бегиостанься Бегиостанься Бегиостанься Бегиостанься Бегиостанься

