Постановка студентов Новосибирского театрального института по пьесе Михаила Булгакова

«Бег» — драматическая постановка по мотивам пьесы Михаила Булгакова, которая исследует тему человеческого выбора в условиях хаоса Гражданской войны. Герои, находящиеся на грани между жизнью и смертью, между любовью и предательством, сталкиваются с глубокими внутренними и внешними конфликтами.

Режиссер

Спектакль поставил Савелий Корсаков, чье имя ассоциируется с глубокими режиссерскими решениями и нестандартным подходом к классическим произведениям.

Особенности постановки

Инновационная сценография, погружающая зрителей в атмосферу пьесы.

Яркая игра студентов Новосибирского театрального института, демонстрирующих свой профессиональный рост.

Эмоционально насыщенная музыка, подчеркивающая драматизм событий.

Для кого этот спектакль

«Бег» будет интересен всем, кто ценит сложные драматические произведения, глубокие режиссерские интерпретации и живую игру молодых актеров.