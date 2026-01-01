«Бег» — драматическая постановка по мотивам пьесы Михаила Булгакова, которая исследует тему человеческого выбора в условиях хаоса Гражданской войны. Герои, находящиеся на грани между жизнью и смертью, между любовью и предательством, сталкиваются с глубокими внутренними и внешними конфликтами.
Спектакль поставил Савелий Корсаков, чье имя ассоциируется с глубокими режиссерскими решениями и нестандартным подходом к классическим произведениям.
«Бег» будет интересен всем, кто ценит сложные драматические произведения, глубокие режиссерские интерпретации и живую игру молодых актеров.