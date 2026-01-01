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Спектакль Бег

Постановка
Учебный театр Новосибирского театрального института 16+
Режиссер Савелий Корсаков
Продолжительность 3 часа
Возраст 16+

О спектакле

Постановка студентов Новосибирского театрального института по пьесе Михаила Булгакова

«Бег» — драматическая постановка по мотивам пьесы Михаила Булгакова, которая исследует тему человеческого выбора в условиях хаоса Гражданской войны. Герои, находящиеся на грани между жизнью и смертью, между любовью и предательством, сталкиваются с глубокими внутренними и внешними конфликтами.

Режиссер

Спектакль поставил Савелий Корсаков, чье имя ассоциируется с глубокими режиссерскими решениями и нестандартным подходом к классическим произведениям.

Особенности постановки

  • Инновационная сценография, погружающая зрителей в атмосферу пьесы.
  • Яркая игра студентов Новосибирского театрального института, демонстрирующих свой профессиональный рост.
  • Эмоционально насыщенная музыка, подчеркивающая драматизм событий.

Для кого этот спектакль

«Бег» будет интересен всем, кто ценит сложные драматические произведения, глубокие режиссерские интерпретации и живую игру молодых актеров.

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