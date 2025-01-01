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Бег
Билеты от 1100₽
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Спектакль Бег

Постановка
Ленком Марка Захарова 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Новые смыслы в «Беге» Булгакова

Российская история и человеческие судьбы вновь обретают актуальность в легендарной пьесе Михаила Булгакова «Бег». Режиссёр, народный артист России Александр Лазарев, и команда создателей новой постановки современными театральными средствами представят зрителям новую интерпретацию произведения.

Трагедия бегства и одиночества
Пьеса расскажет о людях, которые пытаются убежать от трагических событий своего времени, стремясь найти убежище за границей, в пустоте одиночества. Эти герои становятся символами бегства не только от войны, но и от собственной судьбы.

Связь с Родиной и народом
Одной из центральных тем спектакля является то, что судьба каждого человека неразрывно связана с судьбой своего народа и своей Родины. Без этой связи жизнь теряет свою полноту и смысл.

Любовь в мире хаоса
Не менее важным мотивом спектакля станет тема любви. В мире, где царят хаос, кровь и борьба, любовь кажется неуместной, но, несмотря на это, она продолжает быть пронзительной и всепоглощающей.

Режиссер
Александр Лазарев-мл.
В ролях
Ясмин Мамаева
Алена Митрошина
Виталий Боровик
Алексей Поляков
Игорь Миркурбанов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽
2 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽
8 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽

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