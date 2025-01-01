Спектакль Бег

Новые смыслы в «Беге» Булгакова

Российская история и человеческие судьбы вновь обретают актуальность в легендарной пьесе Михаила Булгакова «Бег». Режиссёр, народный артист России Александр Лазарев, и команда создателей новой постановки современными театральными средствами представят зрителям новую интерпретацию произведения.

Трагедия бегства и одиночества

Пьеса расскажет о людях, которые пытаются убежать от трагических событий своего времени, стремясь найти убежище за границей, в пустоте одиночества. Эти герои становятся символами бегства не только от войны, но и от собственной судьбы.

Связь с Родиной и народом

Одной из центральных тем спектакля является то, что судьба каждого человека неразрывно связана с судьбой своего народа и своей Родины. Без этой связи жизнь теряет свою полноту и смысл.

Любовь в мире хаоса

Не менее важным мотивом спектакля станет тема любви. В мире, где царят хаос, кровь и борьба, любовь кажется неуместной, но, несмотря на это, она продолжает быть пронзительной и всепоглощающей.