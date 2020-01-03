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Спектакль Бег

Постановка
Театр на Литейном 16+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по пьесе Михаила Булгакова

Режиссерский дебют Романа Агеева

Пьеса Михаила Булгакова, которую Максим Горький назвал «превосходнейшей комедией с глубоким, умело скрытым сатирическим содержанием», предвещала большой сценический успех. Однако власти сочли ее «неприемлемой» и запретили постановку. При жизни Булгаков так и не смог увидеть свою пьесу на сцене.

В Театре «На Литейном» эта пьеса стала режиссерским дебютом Романа Агеева, одного из ведущих артистов театра и известного киноактера.

Темы спектакля

Агеева вдохновила центральная тема пьесы — «утопическое чувство любви к Родине», которое проявляется в среде снов. Сны становятся мистической дверью, через которую персонажи проходят в мир, где не отпускают события, произошедшие наяву.

Зрителей ждет гротескное, сумасбродное действо с непредсказуемыми ситуациями и драматическими поворотами. В спектакле переплетаются моменты гражданской войны, прощальный гудок парохода и отъезд флотилии из Севастополя.

Безумие истории

Колесо времени перемешивает все и всех. В этой безумной логике истории тиран совершает добрый поступок, порядочный человек предает, а грешник становится святым мучеником. Спектакль стирает границы между сном и явью, создавая уникальную атмосферу.

Режиссер
Роман Агеев
В ролях
Наталья Ионова
Полина Воробьева
Максим Зауторов
Евгений Тележкин
Александра Жарова

Фотографии

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