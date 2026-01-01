Спектакль «Бег» в театре имени Булгакова

С 6 по 12 апреля 2026 года в Санкт-Петербургском Городском театре прошла премьера спектакля «Бег» по одноимённой пьесе Михаила Булгакова. Эта постановка стала результатом работы, которая была представлена на V режиссерской лаборатории театра «Вперед в прошлое / Назад в будущее», проходившей осенью 2024 года с поддержкой Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Сюжет и концепция

Действие спектакля разворачивается в конце Гражданской войны в северном Крыму, затем в Константинополе и Париже. Главные герои стремятся сбежать от наступающей Красной армии, от своего прошлого, совести и самих себя. «Бег» — это история о вечном возвращении, потерянных координатах в абсурдной реальности, где сложно разграничить сон и явь.

Совместно с такими персонажами, как Хлудов, Голубков и Серафима Владимировна, зрители будут исследовать зеркальные лабиринты, пробуя осознать, что такое новая реальность и как жить в ней.

Постановочная команда

Режиссером спектакля выступает Антон Корнилов, выпускник и педагог Театрального института имени Бориса Щукина, который ранее победил в двух режиссерских лабораториях Городского театра. Художником-постановщиком является Александр Якунин, главный художник театра, создатель оформления более чем 40 спектаклей.

С музыкой для спектакля выступил композитор Алексей Слепак, известный своими саундтреками для фильмов «Питер FM» и «Гастролёр». Художник по свету Дарья Иващенко и художник-бутафор Максим Ольшевский также входят в команду, обеспечивая визуальную часть спектакля.

Артисты

В спектакле задействованы актеры Городского театра: Анна Христич, Анастасия Шалыгина, Игорь Дудоладов, Андрей Нечаев, а также приглашённые артисты, среди которых Никита Сухарев (МДТ), Владимир Поднозов и Владислав Швецов.

Тематика и идейный смысл

Спектакль «Бег» обращается к вопросам, актуальным для всех эпох: смысл жизни, отчуждение и стремление к дому. Герои, оказавшиеся между двумя мирами, чувствуют себя запертыми в состоянии «лимба», где старый мир отверг, а новый ещё не принял. Психологическая драма служит фоновой основой для глубоких переживаний и поиска своей идеи в абсурдной реальности.