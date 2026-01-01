Бег
Постановка Тюменского драматического театра 16+
Режиссер Александр Баргман
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
О спектакле

Спектакль «Бег» в театре имени Вахтангова

Тюменский драматический театр представляет спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Бег», который считается одним из самых выдающихся произведений автора. Написанная в 1928 году, пьеса не теряет своей актуальности, продолжая волновать сердца зрителей размышлениями о судьбах людей, любви к родине и трагических событиях, связанных с Гражданской войной.

Тематика и смысл

С помощью современных театральных средств, постановщики расскажут о людях, вынужденных бежать от ужаса войны в поисках спасения. В спектакле поднимаются важные вопросы: как судьба каждого человека переплетается с историей своего народа? Как возможно сохранить любовь и надежду даже в хаосе и разрушении?

Атмосфера и персонажи

Действие спектакля перенесет зрителей в эпоху столетней давности, когда многие теряли себя и свои корни. Герои столкнутся с бессмысленными метаниями, неуверенностью и тоской. Однако, несмотря на мрак вокруг, в их историях остаётся место светлым чувствам: любви, нежности и верности.

Значимость пьесы

Спектакль обращается к вечным темам, делая акцент на том, что даже в самые тёмные времена остаются вещи, способные согреть человеческие сердца. Так, «Бег» становится не просто театральной интерпретацией истории, а важным окном в мир русской и мировой литературы, открывая новые грани в понимании человеческой судьбы.

