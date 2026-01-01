Театр «Русская антреприза» им. А. Миронова представляет спектакль «Бег. Восемь снов», основанный на произведении Михаила Булгакова. Постановка ориентирована на первый вариант пьесы, датированный 1928 годом.
Спектакль предлагает глубокое погружение в мир булгаковского творчества и демонстрирует альтернативное название — «Рыцарь Серафимы». На первый взгляд, образ Серафимы Корзухиной может показаться менее привлекательным по сравнению с яркими персонажами, такими как Люська, генералы Чарнота и Хлудов, или даже «химик Махров» и грек-Дон Жуан. Однако именно Серафима олицетворяет образ России, потерянной и выброшенной за пределы привычного жизненного уклада.
Сюжет спектакля акцентирует внимание на том, как Серафима теряется, бежит и ищет опору. Её предают, за неё воюют и любят до самозабвения, а также толкают на панель и втаптывают в грязь. Она становится символом жертвенности: её спасают, и ради неё отдают свои жизни.
В этом контексте Рыцарем Серафимы становится не только приват-доцент Сергей Голубков. Каждому персонажу, будь то генерал Чарнота, который в пьесе прямо называется Рыцарем Серафимы, или генерал Роман Хлудов, отводится эта высокая роль в борьбе за её спасение.
Не упустите возможность увидеть эту глубокую и многогранную интерпретацию классического произведения, где каждый персонаж играет свою уникальную роль в сложной судьбе России. Спектакль обещает быть не только эмоционально насыщенным, но и заставит задуматься о значении человечности и жертвенности в нашем мире.