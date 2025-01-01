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Бег. Восемь снов
Киноафиша Бег. Восемь снов

Спектакль Бег. Восемь снов

Булгаковский «Бег» как энергичные поминки по России, берущие за живое

О концерте/спектакле

Спектакль по первому варианту пьесы Булгакова «Бег»

Театр «Русская антреприза» им. А. Миронова представляет спектакль «Бег. Восемь снов», основанный на произведении Михаила Булгакова. Постановка ориентирована на первый вариант пьесы, датированный 1928 годом.

О спектакле

Спектакль предлагает глубокое погружение в мир булгаковского творчества и демонстрирует альтернативное название — «Рыцарь Серафимы». На первый взгляд, образ Серафимы Корзухиной может показаться менее привлекательным по сравнению с яркими персонажами, такими как Люська, генералы Чарнота и Хлудов, или даже «химик Махров» и грек-Дон Жуан. Однако именно Серафима олицетворяет образ России, потерянной и выброшенной за пределы привычного жизненного уклада.

Тематика и символизм

Сюжет спектакля акцентирует внимание на том, как Серафима теряется, бежит и ищет опору. Её предают, за неё воюют и любят до самозабвения, а также толкают на панель и втаптывают в грязь. Она становится символом жертвенности: её спасают, и ради неё отдают свои жизни.

В этом контексте Рыцарем Серафимы становится не только приват-доцент Сергей Голубков. Каждому персонажу, будь то генерал Чарнота, который в пьесе прямо называется Рыцарем Серафимы, или генерал Роман Хлудов, отводится эта высокая роль в борьбе за её спасение.

Почему стоит посмотреть

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и многогранную интерпретацию классического произведения, где каждый персонаж играет свою уникальную роль в сложной судьбе России. Спектакль обещает быть не только эмоционально насыщенным, но и заставит задуматься о значении человечности и жертвенности в нашем мире.

Режиссер
Юрий Цуркану
В ролях
Юлия Нижельская
Андрей Аладьин
Михаил Драгунов
Сергей Барковский
Елена Мартыненко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 сентября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов Бег. Восемь снов

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