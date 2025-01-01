Меню
Бедный Пьеро
12+
Режиссер Леонид Удалов
Продолжительность 1 час 30 минут
О концерте/спектакле

Комедия «Бедный Пьеро» в Московском Художественном Театре Комедии

В Московском Художественном Театре Комедии состоится премьера комедии «Бедный Пьеро». Эта яркая и трогательная история расскажет о потрясении семьи Пьеро после его неожиданной кончины. Однако, в завещании он оставил странное пожелание: о смерти должно стать известно только после похорон.

Сюжет

Основная интрига спектакля заключается в том, как родственники пытаются исполнить последнюю волю покойного. Каждый из них по-своему реагирует на ситуацию, и вскоре среди них вспыхивают конфликты, которые обостряют атмосферу и добавляют комедийных моментов. Удастся ли им справиться с этой задачей и сохранить семейные узы?

Режиссура и актерский состав

Режиссером постановки выступает Леонид Удалов, а художественным руководителем театра является Народный артист России Евгений Глазов. Ожидается, что их совместная работа подарит зрителям не только смех, но и глубокие размышления о жизни и смерти.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального события. Ждем вас на премьере!

