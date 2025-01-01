Спектакль Бедные люди

Мелодрама в куклах по мотивам ранних произведений Ф. М. Достоевского

Александр Адабашьян — кинодраматург, художник-постановщик, актёр и режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ — представляет в Театре кукол Образцова необычный спектакль. Литературной основой постановки стал роман в письмах Фёдора Достоевского, где на страницах разворачивается переписка между Макаром Девушкиным и Варенькой Доброселовой.

История любви и мечты в мире кукол

Адабашьян интерпретирует историю переписки Девушкина и Доброселовой как кукольную постановку, в которой Макар Девушкин сам сотворил себе кумира — Вареньку. Основной сюжет остаётся верен оригиналу, но в спектакле акценты и детали придают истории иной оттенок — здесь больше света и волшебства, больше сказочной атмосферы, чем у Достоевского.

Жизнь «наверху»: мир мечты и иллюзий

Спектакль показывает Девушкина как скромного чиновника, едва заметного в департаменте, с жизнью, лишённой радости. Но однажды появляется Варенька, принося в его мир смысл и мечту о «верхнем», прекрасном мире, где существует светлая и красивая жизнь. В спектакле история отношений Девушкина и Вареньки завершается мягче, чем у Достоевского, где она довольно цинично оставляет его. Здесь расставание более человечное, но всё же неизбежное.

Художественное решение и музыкальное оформление

Адабашьян использует плоские и планшетные куклы, а также живой план, чтобы передать атмосферу Петербурга XIX века. Декорации включают предметы-символы, погружающие зрителя в мир Девушкина: письменный стол, зелёное сукно, перо и вид из полуподвального окошка. Музыкальные фрагменты, подобранные из произведений М. Глинки и романса «Что ты жадно глядишь на дорогу» на стихи Н. Некрасова, добавляют глубины и трогательности происходящему на сцене.

Погрузитесь в нежную, проникновенную историю о жизни и мечтах простого человека, где оживает магия кукол и где даже самые мимолётные чувства находят своё выражение.