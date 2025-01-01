Комедия Островского на сцене Малого театра

В Малом театре (сцена на Ордынке) пройдет одна из самых известных комедий А. Н. Островского — «Бедность не порок». Интересно, что первоначальное название пьесы звучало как «Гордым Бог противится». Это произведение о добрых людях и праздниках, в котором соединяются высокое с комическим.

Спектакль был впервые поставлен более 150 лет назад, когда в Москве проходили гастроли Рашели. С тех пор пьеса стала классикой, а её обычаи восхищают зрителей своей поэтичностью и красотой. Это замечательный повод прикоснуться к традиционным русским праздникам и насладиться классической комедией.

Актуальный спектакль

«Бедность не порок» — участник множества всероссийских фестивалей. Этот спектакль подчеркивает важность доброты и светлых чувств, что делает его актуальным и в наше время.

Приходите и погрузитесь в атмосферу традиционной русской культуры, наполненной юмором и теплотой. «Бедность не порок» — это не просто спектакль, это возможность увидеть, как прекрасно могут сосуществовать радость и трагедия человеческой жизни.