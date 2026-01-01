Молодая девушка перед выбором

Молодая девушка влюблена, но её семья на мели — без денег и перспектив. Перед ней встаёт трудный выбор: остаться с любимым или выйти замуж за богатого жениха. Звучит знакомо?

Торги на базаре

Мать героини, разорившаяся вдова, буднично пытается «сбагрить» свою дочь богатому чиновнику. Чиновник, не теряя времени, начинает торговаться, как на базаре. Возникает вопрос: можно ли так просто продать человека? Что происходит с личностью, когда её обращают в товар?

Маша и её выбор

Главная героиня, Маша, единственная дочь вдовы Незабудкиной, становится объектом обожания нескольких молодых людей. Развязка предсказуема: её сердце принадлежит ловеласу Владимиру Меричу. Для него отношения с наивной провинциалкой — это просто очередная интрижка, способ похвастаться перед друзьями.

Последствия любви и предательства

Маша осознаёт свою ошибку слишком поздно. Слухи о её легкомыслии быстро разлетаются по округе. Чтобы спасти семью от нищеты, она соглашается выйти замуж за богатого поклонника Максима Беневоленского. Но каждый миг с этим женихом ей ненавистен, и жизнь после предательства Мерича теряет всякий смысл…