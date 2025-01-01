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Бедная Лиза
Киноафиша Бедная Лиза

Спектакль Бедная Лиза

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мюзикл по повести «Бедная Лиза» — история первой любви и измены

Постановка «Бедная Лиза» обращается к важнейшим темам первой любви, измены и нравственности. Спектакль посвящен памяти великого режиссёра Г.А. Товстоногова и поставлен выдающимся режиссёром и народным артистом России Марком Розовским. Он основатель и бессменный художественный руководитель московского Театра «У Никитских ворот». Розовский также известен как обладатель множества наград, включая лауреатство Эдинбургского фестиваля и Орден Почёта. Он — единственный российский драматург, чьё произведение, мюзикл «Strider», исполнялось на Бродвее и получило восторженные рецензии в «Нью-Йорк Таймс».

Легендарная повесть Николая Карамзина

Повесть Карамзина «Бедная Лиза» знакома многим ещё со школьных времён. История любви между крестьянкой Лизой и дворянином Эрастом поднимает вечные вопросы: могут ли юные влюблённые сохранить своё чистое чувство, и как им справиться с испытаниями, которые преподносит судьба?

Творческий подход Марка Розовского

В своей постановке для ТЮЗа Розовский бережно сохраняет дух эпохи Карамзина, добавляя к спектаклю музыкально-поэтические элементы. Эти детали обогащают и обновляют классический сюжет, придавая истории новые эмоциональные оттенки. Спектакль обещает быть насыщенным, трогательным и глубоким, оставаясь верным оригинальному тексту, но добавляя современные художественные акценты.

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Анна Мигицко
Мария Хрущева
Никита Марковский
Константин Федин
Мария Соснякова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 550 ₽

Фотографии

Бедная Лиза Бедная Лиза Бедная Лиза Бедная Лиза Бедная Лиза Бедная Лиза Бедная Лиза Бедная Лиза Бедная Лиза

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