Спектакль «Бедная Лиза» в Казанском ТЮЗе

Казанский ТЮЗ представляет эксклюзивную постановку по мотивам классической повести «Бедная Лиза». Спектакль отличает лаконичное сценическое оформление и качественные костюмы, созданные с вниманием к деталям. Это сочетание фольклорной, симфонической и современной электронной музыки создает стильный орнамент для актуального конфликта, который разрушается традиционное восприятие текста.

Режиссерская концепция

Режиссер Сергей Морозов стремится передать гармонию текста Кармзина в его исконном виде. Он отказывается от нарочитого осовременивания, акцентируя внимание на личности Рассказчика – Эраста в его старости. Это решение позволяет глубже понять друг друга как персонажей, так и зрителей.

Молодые таланты на сцене

Молодежь, участвующая в постановке, вносит свежесть в знакомые с школьной скамьи строки. Их исполнение наполняет текст живым и правдивым звучанием, передавая острые переживания любовных перипетий, что делает спектакль особенно актуальным для молодого зрителя.

Приглашаем всех ценителей театрального искусства насладиться уникальной версией «Бедной Лизы» в Казанском ТЮЗе. Этот спектакль станет настоящим открытием для тех, кто ищет глубину и эмоциональность в классике.