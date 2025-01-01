Меню
Бедная Лиза
Билеты от 750₽
Спектакль Бедная Лиза

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 750₽

О спектакле

«Бедная Лиза» Николая Карамзина в Театре у Никитских ворот

Спектакль «Бедная Лиза» — это драматургическая интерпретация произведения Николая Карамзина, который позволяет глубже понять человеческие чувства через призму музыки и поэзии. Режиссер Марк Розовский утверждает, что наш взгляд на добро и зло зачастую искажен, что приводит к потере смысла и гармонии в жизни. Спектакль предлагает зрителям осмыслить эту путаницу и ее последствия.

Музыка и поэзия как связующие нити

Жизнь спектакля показала, что музыкально-поэтические элементы способны пробуждать в зрителях широкий спектр эмоций — от смеха до слез. Зрителям предстоит увидеть, как великое русское слово до сих пор находит отклик в душах и как музыка усиливает понимание текста.

Уникальная стилизация и авторский подход

Розовский акцентирует, что музыкальное оформление спектакля включает в себя множество песен — в большинстве своем это мелодии, созданные им самим. Этот выбор был осознанным, так как требовал соединения словесного, музыкального и пластического рядов в единую структуру. Каждая нотка и каждое слово в спектакле стремятся к созданию единого синтетического стиля, который позволит глубже проникнуть в суть истории.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта, который сочетает в себе богатство русской литературы и музыкального искусства. Спектакль «Бедная Лиза» ждет вас!

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Дарья Щербакова
Галина Борисова
Ирина Морозова
Маргарита Рассказова
Антон Бельский

Февраль
3 февраля вторник
19:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
от 750 ₽

