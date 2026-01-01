Беда от нежного сердца: выпускной спектакль студии JuliaStage

Студия JuliaStage представляет свой выпускной спектакль «Беда от нежного сердца», созданный под руководством режиссеров-педагогов Елены Трифоновой и Елены Никишиной. Это комедия, которая дает возможность зрителям насладиться легким водевилем с музыкой, танцами и счастливым финалом.

Сюжет на грани романтики и комедии

В центре истории мы видим богатого откупщика Золотникова, который решает привезти своего сына Александра в Петербург. Его цель — найти достойную невесту. Однако у Александра есть одна особенность: он моментально влюбляется в каждую встречную девушку. «На троих жениться не дадут, а на одной мало!» — на этой поражающей ноте начинается настоящая беда от нежного сердца!

Юноша оказывается в затруднительном положении — выбрать из множества ухаживаний нелегко. Девушки и их матери стремятся заполучить такого завидного жениха, тем самым создавая множество комичных ситуаций.

Тема чувств и иронии

Спектакль наполнен доброй иронией, отражающей человеческие слабости. Но главное — в финале побеждают настоящие чувства, показывающие, что искренность и искренние желания важнее расчетов.

Не пропустите возможность стать свидетелем этого увлекательного спектакля о любви и социальных интригах, который предназначен для зрителей старше 12 лет. Мы уверены, что он оставит вас с улыбкой и хорошим настроением!