Спектакль «Беда от нежного сердца» по В. А. Соллогубу

Спектакль «Беда от нежного сердца» предлагает зрителям уникальную драматическую историю, раскрывающую сложности человеческих эмоций и взаимоотношений. Художественный руководитель постановки — Надежда Константиновна Леонова, заслуженная артистка России и ведущая актриса Воронежского академического театра А. В. Кольцова.

Это событие станет настоящим открытием для любителей драматического театра и для тех, кто ищет новые впечатления. Зрители смогут насладиться мастерством актёров в атмосфере, созданной в Центре «Я». Это пространство приглашает каждого узнать себя с новой стороны и погрузиться в творческую среду, где царит вдохновение.

Центр «Я» ориентирован на тех, кто хочет не только развлечься, но и провести время с пользой, находясь в окружении искусства.

Приходите и открывайте для себя мир театра!