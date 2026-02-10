Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Беда от нежного сердца
Киноафиша Беда от нежного сердца

Спектакль Беда от нежного сердца

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Беда от нежного сердца» по В. А. Соллогубу

Спектакль «Беда от нежного сердца» предлагает зрителям уникальную драматическую историю, раскрывающую сложности человеческих эмоций и взаимоотношений. Художественный руководитель постановки — Надежда Константиновна Леонова, заслуженная артистка России и ведущая актриса Воронежского академического театра А. В. Кольцова.

Это событие станет настоящим открытием для любителей драматического театра и для тех, кто ищет новые впечатления. Зрители смогут насладиться мастерством актёров в атмосфере, созданной в Центре «Я». Это пространство приглашает каждого узнать себя с новой стороны и погрузиться в творческую среду, где царит вдохновение.

Центр «Я» ориентирован на тех, кто хочет не только развлечься, но и провести время с пользой, находясь в окружении искусства.

Приходите и открывайте для себя мир театра!

 

Купить билет на спектакль Беда от нежного сердца

Помощь с билетами
В других городах
Март
8 марта воскресенье
18:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 800 ₽

В ближайшие дни

Мой дедушка был вишней
6+
Драма
Мой дедушка был вишней
7 марта в 16:00 Новый театр
Билеты
Счастье у каждого свое
16+
Комедия
Счастье у каждого свое
1 марта в 19:00 Воронежский концертный зал
от 4000 ₽
Волшебные кошки
0+
Детский
Волшебные кошки
9 марта в 11:00 Воронежский городской дворец культуры
от 3000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше