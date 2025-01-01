Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Беда от нежного сердца
Киноафиша Беда от нежного сердца

Спектакль Беда от нежного сердца

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 12+
Режиссер Олег Шулепов
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Беда от нежного сердца» — комедия о любви и выборе

«Водевиль» — это настоящая находка для любителей театра, сочетание забавной любовной интрижки, мелодичных песен и легкого юмора. В центре сюжета — молодой человек, полный романтических надежд, который готов предложить руку и сердце каждой девушке, которую встретит. Однако лишь хитрая уловка его отца помогает ему сделать правильный выбор.

Пьеса «Беда от нежного сердца» написана графом Владимиром Соллогубом, современником Пушкина, и на протяжении многих лет остается одной из самых популярных работ на российских сценах. Этот водевиль — короткая комическая пьеса с занимательной интригой и яркими характерами. Ее динамичный ритм, музыка и куплеты делают спектакль особенно привлекательным для зрителей.

История жанра и его популярность

Водевиль как жанр возник во Франции и стал особенно популярен в России в середине XIX века. «Беда от нежного сердца» — один из ярчайших примеров этого жанра, который не теряет актуальности и по сей день. Пьеса с легкой усмешкой показывает человеческие пороки и слабости, но в финале всегда побеждает добродетель и справедливость.

Что нужно знать зрителям

Приходите на спектакль, чтобы насладиться увлекательной интригой и музыкальными номерами. Эта комедия подарит вам не только улыбки, но и возможность задуматься о вечных ценностях любви и выбора. Не упустите шанс увидеть на сцене одну из лучших комедий русского театра!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 4 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
17:00 от 600 ₽
Волгоград, 9 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
17:00 от 600 ₽
Волгоград, 23 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
17:00 от 600 ₽

Фотографии

Беда от нежного сердца Беда от нежного сердца

В ближайшие дни

Вежливый хвост
6+
Детский
Вежливый хвост
9 ноября в 11:00 Волгоградский ТЮЗ
от 400 ₽
Гроза
16+
Драма
Гроза
26 октября в 18:00 Новый экспериментальный театр
от 250 ₽
Юнона и Авось
12+
Опера Мюзикл Мелодрама Драма Музыка
Юнона и Авось
25 ноября в 19:00 Дом офицеров
от 2200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше