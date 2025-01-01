Меню
Beatrice
Билеты от 800₽
Киноафиша Beatrice

Beatrice

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте

Музыка Beatrice: уникальный концерт с авторскими композициями на Арбате

В рамках своего нового концерта певица и композитор Beatrice представит уникальный авторский материал, который уже успел найти отклик у слушателей. Ее звучание — это изысканный сплав, где коммерческая мелодичность поп-музыки встречается со сложными аранжировками андеграунда.

Завораживающий вокал и интеллигентные аранжировки

Музыка Beatrice — это диалог между хрупкостью и силой. В центре этого завораживающего звучания находится откровенный и берущий за душу вокал, который не оставляет места равнодушию. Он дополняется многослойными, интеллигентными аранжировками на стыке инди и электроники, а также глубокой, вдумчивой лирикой, находящей отклик в сердце каждого слушателя.

Программа концерта

В программе концерта — исполнение треков, которые уже стали саундтреком для многих: «Риски», «Полюса», «В твоих глазах», «Расставаться», «Просто скажи». Поклонники также могли слышать ее музыку в популярных сериалах «Папины дочки» и «Три плюс Три», что говорит о широком признании ее творчества.

Интимная атмосфера и искренность

Это не просто концерт, а прожитая история. У зрителей будет возможность стать частью интимного и атмосферного действа, где каждая нота и каждое слово наполнены искренностью. Ожидаем вас на концерте Beatrice, где рождается настоящая музыка.

Купить билет на концерт Beatrice

Февраль
4 февраля среда
20:00
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
от 800 ₽

